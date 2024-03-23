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Германия

23 марта, 21:19

Полузащитник «Баварии» Лаймер: «Мы все еще в Лиге чемпионов — нас ждет интересная задача»

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Полузащитник «Баварии» Конрад Лаймер рассказал о задачах команды на оставшуюся часть сезона-2023/24.

«Мы все еще в Лиге чемпионов — нас ждет интересная задача. Кто знает, может быть, там мы сможем победить», — приводит слова Лаймера Bayern & Germany.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» встретится с «Арсеналом». Первая игра пройдет 9 апреля в Лондоне. Ответный матч состоится в Мюнхене 17 апреля. Обе встречи начнутся — в 22.00 мск.

После 26 туров чемпионата Германии мюнхенцы идут на втором месте, набрав 60 очков. Отставание от лидируещего «Байера» составляет 10 очков.

Конрад Лаймер
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
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