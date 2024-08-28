Легенда «Баварии» Маттеус назвал главную проблему клуба на старте нового сезона

Бывший защитник сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус назвал главную проблему мюнхенцев в начале сезона-2024/25.

«Оборона была и остается ахиллесовой пятой «Баварии». После того, как клуб отдал Маттейса де Лигта, руководство снова стало искать преемника Давида Алабы. Для меня это обвинение в том, что этот лидер отсутствует. Лидер должен иметь четкое представление о себе и должен быть признан командой», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

В нынешнем сезоне «Бавария» одержала победы над «Ульм 1846» (4:0) и «Вольфсбургом» (3:2). В следующем матче команда Венсана Компани примет «Фрайбург» 1 сентября.