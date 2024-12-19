Фуст: «Клозе не хотел рекомендовать меня тренерам сборной Германии U17, у меня есть предположение почему»

Новичок «Кубани» Леон Фуст в интервью «СЭ» рассказал, как Мирослав Клозе притормозил его карьеру в юношеских сборных Германии.

— В «Баварии» U17 я попал к человеку, который не захотел рекомендовать меня тренерам национальной команды этого возраста. У него были свои любимчики, которым он отдавал предпочтение. Кстати, этому же специалисту по какой-то причине не угодил, в частности, Джамал Мусиала, который тогда пришел из «Челси», а сегодня считается одной из главных звезд всего немецкого футбола. По-настоящему Мусиала раскрылся у другого тренера в команде U19.

— А как звали того тренера, который не причислял вас с Мусиалой к своим любимчикам?

— Мирослав Клозе. Он сейчас тренирует «Нюрнберг». Эта команда идет недалеко от зоны вылета во второй бундеслиге... У меня есть предположение, почему он в какой-то момент от меня отвернулся, но озвучивать не буду, потому что нет доказательств. Могу только сказать, что с моими действиями на поле и с работой на тренировках это не связано, — сказал Фуст.