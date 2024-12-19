Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Германия. Новости
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 16:15

Фуст: «Клозе не хотел рекомендовать меня тренерам сборной Германии U17, у меня есть предположение почему»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Тренер Мирослав Клозе
Мирослав Клозе.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Новичок «Кубани» Леон Фуст в интервью «СЭ» рассказал, как Мирослав Клозе притормозил его карьеру в юношеских сборных Германии.

— В «Баварии» U17 я попал к человеку, который не захотел рекомендовать меня тренерам национальной команды этого возраста. У него были свои любимчики, которым он отдавал предпочтение. Кстати, этому же специалисту по какой-то причине не угодил, в частности, Джамал Мусиала, который тогда пришел из «Челси», а сегодня считается одной из главных звезд всего немецкого футбола. По-настоящему Мусиала раскрылся у другого тренера в команде U19.

— А как звали того тренера, который не причислял вас с Мусиалой к своим любимчикам?

— Мирослав Клозе. Он сейчас тренирует «Нюрнберг». Эта команда идет недалеко от зоны вылета во второй бундеслиге... У меня есть предположение, почему он в какой-то момент от меня отвернулся, но озвучивать не буду, потому что нет доказательств. Могу только сказать, что с моими действиями на поле и с работой на тренировках это не связано, — сказал Фуст.

Леон Фуст. «До февраля 2022-го дела в «Баварии» шли хорошо, а потом меня начали «задвигать». Интервью новичка «Кубани» Леона Фуста
6
Сборная Германии по футболу
ФК Кубань
Читайте также
Путин назвал причины роста цен в России
Reuters сообщило о намерении Великобритании предоставить ВСУ новый пакет помощи
У «Крыльев» долг в 1 млрд, и его не платят годамиа. Что опять заявил губернатор Федорищев
Рудковская назвала главного фаворита чемпионата России-2025
Путин заявил, что решение о СВО нужно было принимать раньше
Анастасия Мишина: биография звездной чемпионки мира
Сегодня
Вчера
Неделя