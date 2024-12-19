Фуст: «Левандовски всегда требовал пасовать ему, с Киммихом можно было общаться на равных»

Новичок «Кубани» Леон Фуст в интервью «СЭ» рассказал об опыте работы со звездами «Баварии» во время тренировочного процесса.

— Кто из звезд «Баварии» больше всех симпатичен тебе по-человечески?

— Пожалуй, Киммих. Из-за разницы в возрасте никакой дружбы у нас быть не могло, вне поля мы не общались. Зато в тренировочном процессе он всегда был готов подсказать что-то полезное, а я мог спросить у него совета. С ним можно общаться на равных. Что касается игровых качеств Киммиха, то всем и без меня понятно, какого высокого уровня этот футболист.

— Кто еще чем-то особенным тебе запомнился?

— Врезался в память Левандовски. Он живет голами, ему ничего другого не надо — ни в матчах, ни на тренировках. Всегда в двусторонках требовал, чтобы передачи шли именно ему. Думаю, что и в «Барселоне»» сейчас то же самое: Левандовски любит штамповать голы.

— Ты, наверное, был самым молодым на тренировках «Баварии». Тебе не доставалось от звезд?

— Там на всех уровнях жесткая дисциплина в тренировочном процессе. Я вообще не припомню, чтобы в академии мне с кем-то когда-то приходилось пихаться и уж тем более драться на тренировках. Да, в игровых ситуациях на занятиях основной команды был жесткий контакт, но без грубости и хамства. Не случалось такого, чтобы меня кто-то хотел затоптать или как-то унизить, — ответил Фуст.