Фуст: «Тухель разговаривал с молодыми, Нагельсманна это не интересовало»

Новичок «Кубани» Леон Фуст в интервью «СЭ» рассказал об опыте работы в «Баварии» с Томасом Тухелем, Юлианом Нагельсманном и Венсаном Компани.

— Тухель и Нагельсманн — два сильных специалиста, и я рад, что мне довелось поучаствовать в тренировках первой команды под их руководством. Мне лично комфортнее было с Тухелем — по той причине, что он разговаривал с молодыми игроками и что-то нам подсказывал. Нагельсманна же общение с нами не интересовало. Я успел застать еще и нынешнего тренера «Баварии» Венсана Компани: мне кажется, что в плане контакта с молодыми он ближе к Нагельсманну. При этом у любого главного тренера «Баварии» задача только одна — раз за разом брать титулы, а не заниматься образованием юных футболистов. Так что жаловаться мне абсолютно не на что: могу только гордиться тем, что в какой-то момент поработал с тренерами и звездами первой команды, — рассказал Фуст.