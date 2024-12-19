Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Германия. Новости
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 16:00

Новичок «Кубани» Фуст: «После февраля 2022-го в «Баварии» некоторые перестали смотреть в глаза при встрече, кто-то не пожимал руку»

Новичок «Кубани» Фуст рассказал, почему у него не сложилась карьера в «Баварии»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Telegram Дзен

Новичок «Кубани» Леон Фуст в интервью «СЭ» рассказал, почему у него не сложилась карьера в «Баварии», воспитанником которой он является.

— С раннего детства гонял мяч, и отец однажды пристроил меня через знакомого в местную футбольную школу. Оттуда спустя несколько лет попал в академию «Баварии». Дорос до второй команды, тренировался с основным составом при Томасе Тухеле и Юлиане Нагельсманне. До февраля 2022 года дела шли хорошо, а потом меня начали медленно, но уверенно задвигать: в какой-то момент я уехал в аренду в клуб «Амштеттен» — во второй по силе австрийский дивизион. Честно говоря, не сразу понял, что отношение ко мне в мюнхенском клубе так сильно поменялось, но в итоге пришлось расторгнуть контракт по соглашению сторон.

— То есть все из-за политики?

— Как я уже сказал, после февраля 2022 года отношение ко мне изменилось. Некоторые люди из тренерского штаба второй команды перестали смотреть в глаза при встрече, кто-то не пожимал руку. Отношение ко мне в тренировочном процессе поменялось, стало безразличным. Когда я вернулся из аренды в Австрии, меня без объяснения причин вообще оставили без занятий с командой, поэтому пришлось работать индивидуально. Мы пытались разговаривать с клубом и выяснять ситуацию, но нам так никто в глаза и не сказал, почему меня отодвинули от всего. В итоге оставалось только договориться об уходе из «Баварии», что и произошло. Я столько лет провел в системе клуба, так что обидно за такое расставание. Но это не перечеркивает всего того хорошего, что там было до этого, — сказал Фуст.

Леон Фуст. «До февраля 2022-го дела в «Баварии» шли хорошо, а потом меня начали «задвигать». Интервью новичка «Кубани» Леона Фуста
ФК Бавария
ФК Кубань
Читайте также
Белый дом обвинил Трампа в приказе остановить работу правительства
Завершились съемки сезона шоу «Ледниковый период» в народном формате
У «Крыльев» долг в 1 млрд, и его не платят годамиа. Что опять заявил губернатор Федорищев
Reuters сообщило о намерении Великобритании предоставить ВСУ новый пакет помощи
Автомобиль насмерть сбил тигра на дороге в Хабаровском крае
Анастасия Мишина: биография звездной чемпионки мира
Сегодня
Вчера
Неделя