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Сегодня, 18:26

«Лейпциг» разгромил «Аугсбург» в матче бундеслиги

Руслан Минаев
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«Лейпциг» дома разгромил «Аугсбург» в матче 5-го тура бундеслиги — 4:0.

Дубль оформил Беньямин Шешко, по голу забили Лои Опенда и Хави Симонс. У гостей на 27-й минуте пенальти не реализовал Джеффри Гауэлэу.

«Лейпциг» с 11 очками занимает второе место в таблице чемпионата Германии. «Аугсбург» с 4 очками — на 15-й строчке.

Германия. Бундеслига 1. 5-й тур
28 сент, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
4:0
Аугсбург

«Хайденхайм» победил «Майнц» в выездном матче — 2:0. У гостей голы забили Марвин Пирингер и Ян Шоппнер.

Хозяева с 29-й минуты играли вдесятером после второй желтой карточки Андреаса Ханче-Ольсена. У гостей красную карточку в концовке матча получил Никлас Дорш.

Германия. Бундеслига 1. 5-й тур
28 сент, 16:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
0:2
Хайденхайм

ФК Аугсбург
ФК Лейпциг
ФК Майнц

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