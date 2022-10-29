«Лейпциг» победил «Байер» дома, «Штутгарт» обыграл «Аугсбург» благодаря голу на 90+1-й минуте

Сегодня, 18:34
«Лейпциг» обыграл «Байер» на своем поле в матче 12-го тура чемпионата Германии — 2:0.
У хозяев отличились Кристофер Нкунку и Тимо Вернер.
«Лейпциг» поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии с 19 очками. «Байер» идет на 16-й строчке с 9 очками.
В параллельном матче «Штутгарт» дома победил «Аугсбург». Форвард гостей Флориан Нидерлехнер открыл счет на 4-й минуте. На 15-й минуте нападающий хозяев Серу Гирасси сравнял счет, а на 90+1-й минуте защитник «Штутгарта» Вальдемар Антон принес победу своей команде.
«Штутгарт» идет на 15-м месте в турнирной таблице бундеслиги с 11 очками, «Аугсбург» занимает 13-ю строчку с 14 очками.
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Основные источники исследования