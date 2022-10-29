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Германия

Сегодня, 18:34

«Лейпциг» победил «Байер» дома, «Штутгарт» обыграл «Аугсбург» благодаря голу на 90+1-й минуте

Иван Торопцев
Корреспондент
Футболисты «Лейпцига».
Фото Reuters
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«Лейпциг» обыграл «Байер» на своем поле в матче 12-го тура чемпионата Германии — 2:0.

У хозяев отличились Кристофер Нкунку и Тимо Вернер.

«Лейпциг» поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии с 19 очками. «Байер» идет на 16-й строчке с 9 очками.

Германия. Бундеслига 1. 12-й тур
29 окт, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
2:0
Байер

В параллельном матче «Штутгарт» дома победил «Аугсбург». Форвард гостей Флориан Нидерлехнер открыл счет на 4-й минуте. На 15-й минуте нападающий хозяев Серу Гирасси сравнял счет, а на 90+1-й минуте защитник «Штутгарта» Вальдемар Антон принес победу своей команде.

«Штутгарт» идет на 15-м месте в турнирной таблице бундеслиги с 11 очками, «Аугсбург» занимает 13-ю строчку с 14 очками.

Германия. Бундеслига 1. 12-й тур
29 окт, 16:30. Mercedes-Benz Arena (Штутгарт)
Штутгарт
2:1
Аугсбург

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