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Германия

Сегодня, 00:09

«Лейпциг» достиг устной договоренности о продлении контракта с Дани Ольмо

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Лейпциг» в ближайшее время продлит контракт с полузащитником Дани Ольмо, сообщает журналист Николо Скира.

Как утверждает источник, стороны достигли устной договоренности о заключении соглашения до конца июня 2027 года, по которому 24-летний испанец будет получать 5 миллионов евро в год.

Ольмо выступает за «Лейпциг» с января 2020 года, его нынешний контракт действует до конца июня 2024 года. В нынешнем сезоне он забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи в 14 матчах за немецкую команду.

Футбол
ФК Лейпциг
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