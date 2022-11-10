«Лейпциг» переиграл «Фрайбург», «Айнтрахт» одержал победу над «Хоффенхаймом»

10 ноября, 00:26
«Лейпциг» выиграл у «Фрайбурга» (3:1) в матче 14-го тура чемпионата Германии. Голами в составе победителей отметились Мохамед Симакан, Кристофер Нкунку и Эмиль Форсберг. Гол престижа на счету Лукаса Кублера.
В других встречах «Айнтрахт» на своем поле оказался сильнее «Хоффенхайма» (4:2), «Шальке» с минимальным счетом обыграл «Майнц» (1:0), «Унион» и «Аугсбург» поделили очки (2:2).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования