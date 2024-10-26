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«Лейпциг» обыграл «Фрайбург» и возглавил таблицу бундеслиги

Ана Горшкова
Корреспондент
Вилли Орбан (№4) празднует гол в матче «Лейпциг» — «Фрайбург» (3:1). 26 октября 2024 года.
Фото Reuters
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«Лейпциг» дома уверенно победил «Фрайбург» в матче 8-го тура чемпионата Германии — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена».

Голы за команду из Лейпцига забили Вилли Орбан, Лютсхарел Гертрейда и Лоис Опенда. Единственный мяч гостей на счету Рицу Доана.

«Лейпциг» набрал 20 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице бундеслиги. «Бавария» (17 баллов) находится на второй строчке, свой матч 8-го тура команда проведет 27 октября против «Бохума».

«Фрайбург» занимает 3-е место, набрав 15 очков.

Германия. Бундеслига 1. 8-й тур
26 окт, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
3:1
Фрайбург

В другом матче «Санкт-Паули» и «Вольфсбург» сыграли вничью — 0:0.

«Санкт-Паули» (5 очков) располагается на 16-й строчке в чемпионате Германии, «Вольфсбург» (8) — 14-й.

Германия. Бундеслига 1. 8-й тур
26 окт, 16:30. Millerntor-Stadion (Гамбург)
Санкт-Паули
0:0
Вольфсбург

Источник: Таблица бундеслиги
ФК Вольфсбург
ФК Лейпциг
ФК Санкт-Паули
ФК Фрайбург

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