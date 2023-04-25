«Лейпциг» готов сделать Ольмо одним из самых высокооплачиваемых игроков команды

Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, если подпишет новый контракт, сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации журналиста, «Лейпциг» готов значительно увеличить зарплату испанца, если он согласится продлить контракт. В обратном случае клуб может продать его в летнее трансферное окно за 30 миллионов евро. Действующее соглашение Ольмо истекает в 2024 году.

В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел 25 матчей за команду во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.