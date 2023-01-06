«Лейпциг» и «Реал» провели две встречи по трансферу защитника немецкого клуба Гвардиола

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«Лейпциг» и «Реал» за последние две недели провели две встречи по трансферу защитника немецкого клуба Йошко Гвардиола, сообщает инсайдер Альфредо Педулла.
Мадридский клуб предлагал за Гвардиола 120 миллионов евро, включая бонусы с выплатами двумя частями.
Переговоры по трансферу 20-летнего хорвата также ведут два английских клуба — «Манчестер Сити» и «Челси».
В текущем сезоне Гвардиол провел за немецкий клуб 19 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым голом.
На ЧМ-2022 в составе сборной Хорватии защитник провел 7 матчей и забил 1 гол. Он стал обладателем бронзовой медали турнира