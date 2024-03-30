«Лейпциг» сыграл вничью с «Майнцем» и вышел на четвертое место в бундеслиге

«Лейпциг» дома сыграл вничью с «Майнцем» в матче 27-го тура чемпионата Германии — 0:0.

Команды не забили голов ни в основное, ни в добавленное время.

После этой игры «Лейпциг» поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице бундеслиги, набрав 50 очков. Команда продлила серию без поражений в турнире до четырех матчей. У «Майнца» 20 баллов и 16-я позиция в чемпионате Германии.

В другом матче дня «Фрайбург» разгромил «Боруссию» из Менхенгладбаха (3:0), «Вольфсбург» всухую обыграл «Вердер» (2:0). Встреча «Айнтрахта» и «Униона» завершилась нулевой ничьей.