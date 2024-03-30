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Германия

30 марта, 19:27

«Лейпциг» сыграл вничью с «Майнцем» и вышел на четвертое место в бундеслиге

Алина Савинова
Игроки «Лейпцига» и «Майнца».
Фото AFP
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«Лейпциг» дома сыграл вничью с «Майнцем» в матче 27-го тура чемпионата Германии — 0:0.

Команды не забили голов ни в основное, ни в добавленное время.

После этой игры «Лейпциг» поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице бундеслиги, набрав 50 очков. Команда продлила серию без поражений в турнире до четырех матчей. У «Майнца» 20 баллов и 16-я позиция в чемпионате Германии.

В другом матче дня «Фрайбург» разгромил «Боруссию» из Менхенгладбаха (3:0), «Вольфсбург» всухую обыграл «Вердер» (2:0). Встреча «Айнтрахта» и «Униона» завершилась нулевой ничьей.

Германия. Бундеслига 1. 27-й тур
30 мар, 17:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
0:0
Майнц
Германия. Бундеслига 1. 27-й тур
30 мар, 17:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
0:3
Фрайбург
Германия. Бундеслига 1. 27-й тур
30 мар, 17:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
0:2
Вольфсбург
Германия. Бундеслига 1. 27-й тур
30 мар, 17:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
0:0
Унион Б

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2023-2024/
Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Вердер
ФК Вольфсбург
ФК Лейпциг
ФК Майнц
ФК Фрайбург
0
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