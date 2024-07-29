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Сегодня, 02:05

«Лейпциг» надеется подписать Хави Симонса

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс близок к переходу в «Лейпциг», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, в немецком клубе надеятся, что трансфер 21-летнего голландца не сорвется. «Лейпциг» является приоритетным вариантом для игрока, на которого также претендует «Бавария».

При этом «ПСЖ» намерен отпустить Симонса только после того, как найдет замену Килиану Мбаппе.

Прошлый сезон Симонс выступал на правах аренды за «Лейпциг». Он сыграл 43 матча, в которых забил 10 голов и сделал 15 результативных передач.

Контракт нидерландца с «ПСЖ» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

ФК Лейпциг
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Хави Симонс
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