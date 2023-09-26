«Лейпциг» намерен сохранить Хави Симонса после окончания аренды

Сегодня, 07:20
Спортивный директор «Лейпцига» Макс Эберль заявил, что клуб намерен сохранить полузащитника Хави Симонса после окончания аренды.
«Конечно, мы намерены продлить его контракт при самом благоприятном раскладе. Хави очень хорошо начал и проводит сейчас хороший сезон. Я думаю, что в данный момент мы эмоционально привязали его к «Лейпцигу», — приводит слова Эберля RMC Sport.
В настоящее время 20-летний игрок находится в аренде в немецком клубе без права выкупа, права на него принадлежат «ПСЖ». Симонс перешел в академию парижан из «Барселоны» в 2019 году.
В текущем сезоне нидерландский футболист сыграл за «Лейпциг» 7 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. С командой но стал обладателем Суперкубка Германии-2023. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.