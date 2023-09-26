«Лейпциг» намерен сохранить Хави Симонса после окончания аренды

Спортивный директор «Лейпцига» Макс Эберль заявил, что клуб намерен сохранить полузащитника Хави Симонса после окончания аренды.

«Конечно, мы намерены продлить его контракт при самом благоприятном раскладе. Хави очень хорошо начал и проводит сейчас хороший сезон. Я думаю, что в данный момент мы эмоционально привязали его к «Лейпцигу», — приводит слова Эберля RMC Sport.

В настоящее время 20-летний игрок находится в аренде в немецком клубе без права выкупа, права на него принадлежат «ПСЖ». Симонс перешел в академию парижан из «Барселоны» в 2019 году.

В текущем сезоне нидерландский футболист сыграл за «Лейпциг» 7 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. С командой но стал обладателем Суперкубка Германии-2023. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.