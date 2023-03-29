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Сегодня, 09:39

«Лейпциг» не будет продавать Гвардиола летом

Мария Гусева
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«Лейпциг» не заинтересован в продаже защитника Йошко Гвардиола летом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в Twitter. Клуб хочет сохранить игрока до 2024 года.

Ранее сообщалось, что за 21-летнего хорвата летом готовы побороться «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и другие топ-клубы.

Гвардиол выступает за «Лейпциг» с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Гвардиол провел за «Лейпциг» 32 матча во всех турнирах и забил 3 гола.

Футбол
ФК Лейпциг
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