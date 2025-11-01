«Лейпциг» обыграл «Штутгарт» и поднялся на второе место в Бундеслиге

«Лейпциг» дома обыграл «Штутгарт» в матче 9-го тура Бундеслиги — 3:1.

Единственный гол гостей забил Тиагу Томаш. У хозяев отличились Ян Диоманде и Ромуло, еще один мяч в свои ворота отправил защитник «Штутгарта» Джефф Шабо.

«Лейпциг» благодаря победе поднялся на второе место в таблице Бундеслиги с 22 очками, опередив дортмундскую «Боруссию» (20). «Штутгарт» идет на четвертой строчке с 18 очками.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 9-й тур.

01 ноября, 17:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)

В других матчах дня «Майнц» сыграл вничью с «Вердером» (1:1), «Санкт-Паули» уступил «Боруссии» М (0:4), «Унион» сыграл вничью с «Фрайбургом» (1:1), а «Айнтрахт» не смог победить «Хайденхайм» (1:1).

