Германия. Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Германия

1 ноября, 19:30

«Лейпциг» обыграл «Штутгарт» и поднялся на второе место в Бундеслиге

Нападающий «Лейпцига» Ромуло против защитника «Штутгарта» Джеффа Шабо.
Фото Reuters

«Лейпциг» дома обыграл «Штутгарт» в матче 9-го тура Бундеслиги — 3:1.

Единственный гол гостей забил Тиагу Томаш. У хозяев отличились Ян Диоманде и Ромуло, еще один мяч в свои ворота отправил защитник «Штутгарта» Джефф Шабо.

«Лейпциг» благодаря победе поднялся на второе место в таблице Бундеслиги с 22 очками, опередив дортмундскую «Боруссию» (20). «Штутгарт» идет на четвертой строчке с 18 очками.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 9-й тур.
01 ноября, 17:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
3:1
Штутгарт

В других матчах дня «Майнц» сыграл вничью с «Вердером» (1:1), «Санкт-Паули» уступил «Боруссии» М (0:4), «Унион» сыграл вничью с «Фрайбургом» (1:1), а «Айнтрахт» не смог победить «Хайденхайм» (1:1).

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 9-й тур.
01 ноября, 17:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
1:1
Вердер
Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 9-й тур.
01 ноября, 17:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
0:0
Фрайбург
Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 9-й тур.
01 ноября, 17:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
1:1
Айнтрахт Ф

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 9-й тур.
01 ноября, 17:30. Millerntor-Stadion (Гамбург)
Санкт-Паули
0:4
Боруссия М
Футбол
ФК Лейпциг
ФК Штутгарт
