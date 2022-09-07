Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

7 сентября, 16:36

«Лейпциг» в ближайшее время объявит о назначении Марко Розе новым главным тренером

Иван Торопцев
Корреспондент
Марко Розе.
Фото Global Look Press

«Лейпциг» в ближайшее время объявит о назначении Марко Розе новым главным тренером команды, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клуб намерен подписать контракт с 45-летним немцем уже сегодня. В «Лейпциге» хотят, чтобы Розе приступил к работе как можно быстрее и завтра провел первую тренировку. Ожидается, что он будет руководить командой в игре с дортмундской «Боруссией», которая состоится в субботу, 10 сентября.

Сегодня, 7 сентября «Лейпциг» объявил об отставке Доменико Тедеско, который возглавлял команду с декабря 2021 года и выиграл с ней Кубок Германии.

Предыдущей командоы Розе была дортмундская «Боруссия», которую он возглавлял с июля 2021 года по май 2022 года.

Доменико Тедеско. Тедеско уволили после двух разгромов за неделю. В «Лейпциге» экс-тренер «Спартака» проработал меньше года

Футбол
ФК Лейпциг
Доменико Тедеско
2
6
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Мостовой предположил, что Тедеско может возглавить «Локомотив»: «Там немцев любят»

Марко Розе возглавил «Лейпциг» после ухода Тедеско