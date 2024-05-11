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«Лейпциг» сыграл вничью с «Вердером», «Унион» проиграл «Кельну» в матчах бундеслиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лейпциг» дома сыграл вничью с «Вердером» в матче 33-го тура чемпионата Германии — 1:1.

Голы забили полузащитник хозяев Николас Зайвальд (автогол) и форвард Беньямин Шешко.

В других матчах 33-го тура «Унион» проиграл «Кельну» (2:3), менхенгладбахская «Боруссия» и «Айнтрахт» сыграли вничью (1:1), а «Фрайбург» и «Хайденхайм» тоже не выявили победителя — 1:1.

«Лейпциг» (64 очка) занимает четвртое место в турнирной таблице, «Айнтрахт» (46) — 6-й, «Вердер» (39) — 11-й, «Боруссия» (34) — 13-я, «Унион» (30) — 14-й, «Кельн» (27) — 17-й. «Фрайбург» (42) находится на седьмой строчке, а «Хайденхайм» (39) — на 9-й.

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
11 мая, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
1:1
Вердер
Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
11 мая, 16:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
1:1
Хайденхайм
Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
11 мая, 16:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
1:1
Айнтрахт Ф
Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
11 мая, 16:30. RheinEnergieStadion (Кельн)
Кельн
3:2
Унион Б

Источник: Таблица бунделсиги
Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Вердер
ФК Кельн
ФК Лейпциг
ФК Унион Берлин
ФК Фрайбург
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