«Лейпциг» сыграл вничью с «Вердером», «Унион» проиграл «Кельну» в матчах бундеслиги

«Лейпциг» дома сыграл вничью с «Вердером» в матче 33-го тура чемпионата Германии — 1:1.

Голы забили полузащитник хозяев Николас Зайвальд (автогол) и форвард Беньямин Шешко.

В других матчах 33-го тура «Унион» проиграл «Кельну» (2:3), менхенгладбахская «Боруссия» и «Айнтрахт» сыграли вничью (1:1), а «Фрайбург» и «Хайденхайм» тоже не выявили победителя — 1:1.

«Лейпциг» (64 очка) занимает четвртое место в турнирной таблице, «Айнтрахт» (46) — 6-й, «Вердер» (39) — 11-й, «Боруссия» (34) — 13-я, «Унион» (30) — 14-й, «Кельн» (27) — 17-й. «Фрайбург» (42) находится на седьмой строчке, а «Хайденхайм» (39) — на 9-й.