«Лейпциг» обыграл «Вердер» и поднялся на второе место в таблице Бундеслиги

Сегодня, 19:25
«Лейпциг» дома обыграл «Вердер» в матче 11-го тура чемпионата Германии — 2:0.
Голы забили Ассан Уэдраого и Ксавер Шлагер.
«Лейпциг» набрал 25 очков и поднялся на второе место в таблице Бундеслиги. «Вердер» с 15 очками занимает 8-ю строчку.
28 ноября «Лейпциг» сыграет в гостях с «Боруссией» из Менхенгладбаха, «Вердер» примет «Кельн» 29 ноября.
23.11.2025