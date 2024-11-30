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Сегодня, 19:23

«Лейпциг» разгромно проиграл «Вольфсбургу» в бундеслиге

Алина Савинова
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«Лейпциг» на своем поле потерпел поражение от «Вольфсбурга» в матче 12-го тура бундеслиги — 1:5.

У гостей дубль оформил Мохамед Амура и еще по голу забили Тиаго Томаш, Йоаким Меле и Кевин Беренс. Один мяч хозяев отыграл Вилли Орбан.

«Лейпциг» продлил безвыигрышную серию до шести матчей во всех турнирах и опустился на четвертую позицию в таблице чемпионата Германии. На счету команды 21 балл. «Вольфсбург» (15 очков) располагается на 12-й строчке. Зелено-белые одержали третью победу подряд в бундеслиге.

Германия. Бундеслига 1. 12-й тур
30 нояб, 17:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
1:5
Вольфсбург
Германия. Бундеслига 1. 12-й тур
30 нояб, 17:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
1:0
Бохум
Германия. Бундеслига 1. 12-й тур
30 нояб, 17:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
2:2
Штутгарт

Футбол
ФК Вольфсбург
ФК Лейпциг
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