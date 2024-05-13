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Марцел Личка: «Я говорил Соболеву перед матчем с «Динамо» не убивать нас»

Виктория Кравченко
Марцел Личка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал слова форварда Александра Соболева пресс-службе «Спартака».

Футболист сказал: «Ко мне подошел главный тренер «Динамо» и в шутку сказал: «Не убивай нас сегодня». Но исход мы все знаем».

Эпизод, о котором идет речь, произошел перед матчем Кубка России. Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 2:0.

— Правда, что вы говорили Соболеву перед матчем с «Динамо» в чемпионате, чтобы он вас не убивал?

— Да, это так. Соболев — неприятный нападающий, в хорошем смысле. Он забил «Динамо» четыре гола, бьется, старается, хорошо сохраняет мячи. Играть против него тяжело, но в «Динамо» тоже умные нападающие. Я Соболеву правда говорил перед матчем в чемпионате России: не надо нам забивать! (улыбается) Но, к сожалению, он забил два мяча. Это его мастерство — искать свободные зоны и в любую секунду забивать голы. На мой взгляд, Соболев — хороший форвард. Но у нас есть Тюкавин! — цитирует Личку «РБ Спорт».

В этом сезоне 27-летний Соболев провел 25 матчей, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

На данный момент первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Динамо», набравшее 53 очка после 28 туров. «Спартак» (46) идет пятым.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martsel-lichka-da-ya-govoril-sobolevu-pered-matchem-s-dinamo-ne-ubivat-nas/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Александр Соболев
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Марцел Личка
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