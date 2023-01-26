Лилиан Тюрам рассказал, в каком клубе хотел бы выступать его сын Маркус

Французский экс-футболист Лилиан Тюрам рассказал, в каком клубе его сын хочет играть.

Маркус Тюрам не хочет продлевать контракт с «Боруссией» Менхенгладбах. Он покинет клуб либо в этом месяце, либо летом на правах свободного агента.

«Очевидно, что я хочу всего самого лучшего для своих детей. Маркус мечтает выступать в «Барселоне», которая постепенно возвращает былое величие. Было бы здорово, если бы он оказался там», — цитирует RAC1 Лилиан Тюрам.

«Барселона» заинтересована в приобретении 25-летнего форварда. Также он интересен «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Интеру».