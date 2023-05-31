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Сегодня, 09:22

«Ливерпуль» интересуется полузащитником менхенгладбахской «Боруссии» Коне

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Ману Коне может перейти в «Ливерпуль», сообщает Bild.

По информации издания, вероятность перехода француза в английский клуб оценивается как высокая. У футболиста уже есть предложение от «Ливерпуля».

Его действующий контракт с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне он сыграл 31 матч за немецкую команду, забил гол и отдал результативную передачу. Трансферная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.

Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Ливерпуль
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