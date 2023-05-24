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Германия

Сегодня, 08:38

«Ливерпуль» снова интересуется защитником «Лейпцига» Гвардиолом

Виталий Косик
Корреспондент
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Центральный защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает Express.

Ранее сообщалось, что английский клуб отказался от идеи приобретения игрока из-за высокой стоимости.

По информации издания, «Ливерпуль» готов возобновить интерес к Гвардиолу. В руководстве команды планируют усилить центр обороны грядущим летом.

21-летний хорват выступает за «Лейпциг» с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

В текущем сезоне Гвардиол провел за «Лейпциг» 41 матч во всех турнирах и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 75 миллионов евро.

Футбол
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