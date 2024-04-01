Маттеус — о форме защитника «Баварии» Дэвиса: «Он тень самого себя»

Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус оценил игру защитника мюнхенцев Альфонсо Дэвиса в текущем сезоне.

«Альфонсо Дэвис — тень самого себя. Его разум не ясен. Причины его кризиса кроются в последних нескольких месяцах, а не в трудных переговорах с «Баварией», — приводит слова Маттеуса BILD.

В текущем сезоне 23-летний Дэвис сыграл 32 матча, в которых забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро. Контракт канадца с «Баварией» заканчивается в конце июня 2025 года.

Мюнхенцы после 27 туров чемпионата Германии занимают второе место, набрав 60 очков. Отрыв от лидируещего «Байера» составляет 13 очков.