Маттеус раскритиковал президента «Баварии» Хенесса

Чемпион Европы 1980 года в составе сборной Германии Лотар Маттеус раскритиковал президента «Баварии» Ули Хенесса из-за публичных заявлений о трансферах.

«Точно так же, как Ули Хенесс сделал Кейна дороже год назад своими заявлениями о «Тоттенхэме», теперь он делает собственных игроков дешевле своими публичными заявлениями о трансферах», — цитирует Bild Маттеуса.

Ранее появилась информация, что этим летом «Бавария» намерена продать защитников Маттейса де Лигта и Нуссайра Мазрауи, а также вингеров Брайана Сарагосу и Кингсли Комана.