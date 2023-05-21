Маттеус: «Тухель был близок к назначению в «Ювентус»

Легенда «Баварии» Лотар Маттеус рассказал, что нынешний тренер мюнхенцев Томас Тухель был близок к тому, чтобы возглавить «Ювентус».

«Тухель был близок к назначению в «Ювентус», и «Бавария» начала нервничать. Тухель был без клуба, а «Бавария» не была уверена в Нагельсмане на 100 процентов. Они не могли уволить его после выигрыша требла, поэтому сделали это раньше. Честно говоря, я думал, что увольнение Юлиана Нагельсмана — это шутка, но тогда было не 1 апреля», — приводит слова Маттеуса Football Italia.

«Бавария» остается лидером турнирной таблицы чемпионата Германии, набрав 68 очков за 33 матча. Вторую строчку занимает дортмундская «Боруссия», которая отстает на одно очко от мюнхенцев, имея матч в запасе. На третьем месте находится «Лейпциг» с 63 очками.