Лотар Маттеус восхитился работой тренерского штаба «Байера»

Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о руководстве и тренерском штабе «Байера».

«Тренер и руководство клуба проделали невероятную работу за последние два года. Они сохранили Флориана Вирца, привлекли Алехандро Гримальдо на правах свободного трансфера и подписали Виктора Бонифасе за относительно небольшие деньги», — цитирует Маттеуса Sky Sport Germany.

«Байер» в прошлом сезоне впервые за свою 120-летнюю историю завоевал титул чемпиона бундеслиги. 17 августа команда сыграет со «Штутгартом» в матче за Суперкубок Германии.