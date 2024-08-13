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Сегодня, 16:11

Лотар Маттеус восхитился работой тренерского штаба «Байера»

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о руководстве и тренерском штабе «Байера».

«Тренер и руководство клуба проделали невероятную работу за последние два года. Они сохранили Флориана Вирца, привлекли Алехандро Гримальдо на правах свободного трансфера и подписали Виктора Бонифасе за относительно небольшие деньги», — цитирует Маттеуса Sky Sport Germany.

«Байер» в прошлом сезоне впервые за свою 120-летнюю историю завоевал титул чемпиона бундеслиги. 17 августа команда сыграет со «Штутгартом» в матче за Суперкубок Германии.

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