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Сегодня, 06:37

Луи ван Галь оценил решение «Баварии» назначить Компани

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Барселоны» Луи ван Галь поделился мнением о назначении Венсана Компани в «Баварию».

«Меня удивило назначение Венсана в «Баварию», так как в процессе на эту должность называли много значимых имен. Компани — молодой тренер, у него мало опыта. «Бавария» вела переговоры с другими тренерами, но никто не согласился. Не очень приятно для клуба», — цитирует ван Галя Sky Sports.

Мюнхенцы объявили о подписании контракта с 38-летним бельгийцем вчера, 29 мая.

Контракт со специалистом рассчитан до лета 2027 года. Компани сменил на посту главного тренера Томаса Тухеля, с которым «Бавария» финишировала на третьем месте в бундеслиге. Мюнхенцы впервые за 12 лет не выиграли ни одного трофея за сезон.

Венсан Компани
ФК Бавария
Луи ван Гал
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