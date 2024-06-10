Луи ван Галь оценил решение «Баварии» назначить Компани

Сегодня, 06:37
Бывший главный тренер «Барселоны» Луи ван Галь поделился мнением о назначении Венсана Компани в «Баварию».
«Меня удивило назначение Венсана в «Баварию», так как в процессе на эту должность называли много значимых имен. Компани — молодой тренер, у него мало опыта. «Бавария» вела переговоры с другими тренерами, но никто не согласился. Не очень приятно для клуба», — цитирует ван Галя Sky Sports.
Мюнхенцы объявили о подписании контракта с 38-летним бельгийцем вчера, 29 мая.
Контракт со специалистом рассчитан до лета 2027 года. Компани сменил на посту главного тренера Томаса Тухеля, с которым «Бавария» финишировала на третьем месте в бундеслиге. Мюнхенцы впервые за 12 лет не выиграли ни одного трофея за сезон.