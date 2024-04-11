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Германия

Сегодня, 16:39

Лунев рассказал, что думает о главном тренере «Байера» Алонсо

Виктория Кравченко
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Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунев рассказал, что думает о главном тренере «Байера» Хаби Алонсо.

«В требованиях, которые он предъявляет к команде, к футболистам. И в том, что команда их выполняет. И тот подбор игроков, который есть у Хаби Алонсо, наверное, полностью удовлетворяет его желание и воплощает на поле его идеи. Квалификация этих футболистов и реализация их потенциала дает такие результаты. Другого ответа у меня нет», — цитирует Лунева «Известия».

29 марта Лунев с «Карабахом» досрочно стал чемпионом Азербайджана. В текущем сезоне 32-летний голкипер сыграл 26 матчей, в которых пропустил 35 мячей и 8 раз сыграл на ноль.

После 28 туров чемпионата Германии «Байер» набрал 76 очков и занимает первое место.

Источник: https://iz.ru/1679089/aleksei-fomin/eto-my-s-azmunom-prinesli-v-baier-chempionskii-dukh
Андрей Лунев
ФК Байер
Хаби Алонсо
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