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Германия

Сегодня, 13:13

Лунев заявил, что ему нужно 200 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни в Германии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский вратарь «Байера» Андрей Лунев назвал сумму в месяц, которой ему хватило бы в Германии для жизни без излишеств.

«Если не считать расходы на коммуналку и прочее, то тысяч 150-200 рублей — это нормально. Чтобы нормально жить, чтобы дома было что поесть, чтобы куда-то сходить», — приводит слова Лунева Sport24.

Он также отметил, что цены для жителей частных домов в Германии прилично выросли.

30-летний россиянин присоединился к «Байеру» в 2021 году и провел за немецкий клуб три матча.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-08-eks-vratar-zenita-lunev-nazval-summu-v-mesyats-kotoroy-yemu-v-germanii-khvataloby-dlya-zhizni-bez-izlishestv
Андрей Лунев
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