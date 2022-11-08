Лунев заявил, что ему нужно 200 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни в Германии

Российский вратарь «Байера» Андрей Лунев назвал сумму в месяц, которой ему хватило бы в Германии для жизни без излишеств.

«Если не считать расходы на коммуналку и прочее, то тысяч 150-200 рублей — это нормально. Чтобы нормально жить, чтобы дома было что поесть, чтобы куда-то сходить», — приводит слова Лунева Sport24.

Он также отметил, что цены для жителей частных домов в Германии прилично выросли.

30-летний россиянин присоединился к «Байеру» в 2021 году и провел за немецкий клуб три матча.