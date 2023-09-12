Магат объяснил, почему заслуживает возглавить сборную Германии

Бывший тренер «Баварии» и «Фулхэма» Феликс Магат объяснил свою кандидатуру на пост главного тренера сборной Германии.

«Германии сейчас нужен тренер, способный восстановить «совершенно неуверенную в себе сборную». Я думаю, что способен поднимать неуверенные команды и вселять в них такую уверенность, что они снова смогут выступать очень хорошо», — приводит слова Магата Sky Sports.

В воскресенье, 10 сентября, было объявлено об отставке Ханса-Дитера Флика. Он работал со сборной Германии с 2021 года: 25 матчей, в которых команда одержала 12 побед и 7 раз сыграла вничью.