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Сегодня, 11:48

В «Лейпциге» прокомментировали будущее полузащитника Мориба

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Лейпцига» Макс Эберль прокомментировал будущее полузащитника Илаиша Мориба.

С 2022 года он находится в аренде в «Валенсии».

«Мне не нужен игрок, который не хочет играть за «Лейпциг», — приводит слова Эберля инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт 20-летнего Мориба с «Лейпцигом» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за «Валенсию» 23 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Арендное соглашение рассчитано до июня 2023 года.

Источник: Фабрицио Романо
ФК Лейпциг
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