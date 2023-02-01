«Манчестер Сити» ничего не получит от «Баварии» за аренду Канселу

Стали известны финансовые детали перехода защитника Жоау Канселу из «Манчестер Сити» в «Баварию», сообщает Bild.

Мюнхенцы ничего не будут платить «Манчестер Сити» за аренду 28-летнего португальца. Расходы будут ограничены только зарплатой футболиста.

«Бавария» арендовала Канселу до конца сезона с правом выкупа за 70 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провел 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.