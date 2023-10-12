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Сегодня, 07:52

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести нападающего «Лейпцига» Опенда

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении нападающего «Лейпциг» Лоиса Опенда на следующий сезон, сообщает Football Insider.

По данным источника, немецкий клуб не хочет продавать 23-летнего игрока в январе после того, как летом из «Лейпцига» в АПЛ перешли такие игроки, как Кристофер Нкунку, Йошко Гвардиол и Доминик Собослаи. Опенда перешел в бундеслигу из «Ланса» в июле 2023 года за 43 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 форвард сыграл за «Лейпциг» 11 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2028 года.

ФК Лейпциг
ФК Манчестер Юнайтед
Лоис Опенда
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