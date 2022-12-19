«Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» включились в борьбу за Маркуса Тюрама

«Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» включились в борьбу за нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама, сообщает журналист Николо Скира.

Также на 25-летнего игрока сборной Франции претендуют «Бавария», «Интер» и «Ньюкасл».

Контракт Тюрама с «Боруссией» истекает летом 2023 года. В этом сезоне он забил 10 голов в 15 матчах чемпионата Германии.

Ранее появлялась информация, что «Боруссия» готова продать игрока за 10 миллионов евро, так как летом у него заканчивается контракт.