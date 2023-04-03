«Манчестер Юнайтед» может продать Ван-Биссаку и претендует на защитника «Баварии» Павара

«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно может расстаться с защитником Аароном Ван-Биссакой и побороться за игрока «Баварии» Бенджамена Павара, утверждает The Athletic.

По информации источника, манкунианцы довольны выступлением английского защитника во второй части сезона, но все равно готовы рассмотреть предложения по нему летом. В случае продажи Ван-Биссаки «МЮ» готов побороться за Павара.

В текущем сезоне в активе Ван-Биссаки 22 матча за клуб во всех турнирах, в которых он отметился одной голевой передачей. На счету Павара 6 голов и 1 ассист в 33 играх.