Мане: «Канселу — один из лучших в мире! Был бы рад видеть его в «Баварии» в следующем сезоне»

Форвард «Баварии» Садио Мане высказался о защитнике мюнхенцев Жоау Канселу.

В матче 24-го тура бундеслиги против «Аугсбурга» (5:3) португалец отметился результативной передачей.

«Что за игрок! Мы вновь увидели, что Жоау — один из лучших в мире. Он очень хорош, и мы очень рады, что он играет за нас. Я хотел бы видеть его в команде и в следующем сезоне. Нам точно нужны именно такие футболисты», — приводит слова Мане Sport1.

Португалец на данный момент выступает за мюнхенскую команду на правах аренды из «Манчестер Сити» с правом выкупа за 70 миллионов евро.

28-летний защитник провел за «Баварию» 5 матчей в текущем сезоне и отдал 2 результативные передачи.