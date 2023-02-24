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Германия

Сегодня, 17:37

Мане сможет сыграть за «Баварию» в матче против «Униона»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Садио Мане вернется на поле в предстоящем матче 22-го тура Бундеслиги против «Униона», сообщает Kicker.

Сенегалец полностью восстановился после операции на малоберцовой кости, которую он перенес в середине ноября.

В текущем сезоне нападающий сыграл за мюнхенцев 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.

«Бавария», «Унион» и дортмундская «Боруссия» лидируют в турнирной таблице бундеслиги: у каждой из команд по 43 набранных очка после 21 матча.

Матч «Бавария» — «Унион» состоится в воскресенье, 26 февраля.

Садио Мане
ФК Бавария
ФК Унион Берлин
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