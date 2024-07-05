Нойер: «МЛС — это вариант, но нужно хорошо подумать»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал, где бы мог продолжить карьеру после завершения контракта с немецким клубом. Действующее соглашение игрока рассчитано до 2025 года.

«У меня всегда были предложения от клубов. Но я знал, что «Бавария» — лучшее место для меня из-за атмосферы и состава... хотя надо сказать: я бы не перебрался в Саудовскую Аравию или Катар... Хотя МЛС была бы вариантом. Я говорил об этом с Бастианом Швайнштайгером, который там играл. Но об этом нужно тщательно подумать. Еще и потому, что там много играют на искусственном газоне, что не идеально для вратаря», — цитирует Welt Sport Нойера.

В сезоне-2023/24 Нойер сыграл в 33 матчах во всех турнирах и пропустил 43 гола. В 11 встречах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.