Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Германия. Новости
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 16:18

Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии

Мануэль Нойер.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

«Спасибо, Германия! Я был рад носить футболку этой сборной», — сказал Нойер в видеообращении, выложенном в социальных сетях.

Нойер дебютировал за национальную команду в июне 2009 года. С тех пор голкипер провел в составе сборной 124 матча, став чемпионом мира 2014 года, бронзовым призером ЧМ-2010 в ЮАР и двукратным бронзовым медалистом чемпионатов Европы (2012, 2016).

Нойер является рекордсменом сборной Германии по количеству проведенных матчей среди вратарей (124). Также 38-летнему голкиперу принадлежит рекорд по числу сухих встреч в футболке Бундестим (51).

Мануэль Нойер
Футбол
Сборная Германии по футболу
4
Обсудить
Читайте также
В 2024 году персонажу Чебурашке исполнится 58 лет
Свентек обвинили в частых походах в туалет во время матча
Опубликованы кадры брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке с американским оружием
Лучший теннисист мира смешно оправдался за допинг. Список других нелепых отмазок, которые приняли в ВАДА
Кадыров презентовал Путину макет названного в честь президента района Грозного
На Западе назвали последствия решения Киева о запрете УПЦ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Горецка готов покинуть «Баварию» ради «Барселоны», «Ливерпуля» и «Реала»