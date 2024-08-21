Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

«Спасибо, Германия! Я был рад носить футболку этой сборной», — сказал Нойер в видеообращении, выложенном в социальных сетях.

Нойер дебютировал за национальную команду в июне 2009 года. С тех пор голкипер провел в составе сборной 124 матча, став чемпионом мира 2014 года, бронзовым призером ЧМ-2010 в ЮАР и двукратным бронзовым медалистом чемпионатов Европы (2012, 2016).

Нойер является рекордсменом сборной Германии по количеству проведенных матчей среди вратарей (124). Также 38-летнему голкиперу принадлежит рекорд по числу сухих встреч в футболке Бундестим (51).