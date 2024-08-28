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Сегодня, 08:27

Мануэль Нойер ответил на вопрос о возможном уходе из «Баварии»

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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер ответил на вопрос о возможном уходе из мюнхенского клуба по окончании сезона.

«На данный момент я хорошо чувствую себя. Также мне кажется, что моей игрой довольны. Я не собираюсь покидать клуб в конце сезона. И не начинаю сезон с мыслью о том, что в июне все закончится», — приводит слова Нойера Kicker.

Нойер выступает за «Баварию» с лета 2011 года. В прошлом сезоне голкипер провел 23 матча в чемпионате Германии, семь из которых отыграл на ноль. Его контракт с мюхенцами рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

Мануэль Нойер
Футбол
ФК Бавария
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