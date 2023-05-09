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Сегодня, 14:58

Нойер: «Я снова могу без проблем ездить на велосипеде. Реабилитация проходит очень хорошо»

Виталий Косик
Корреспондент
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о своем восстановлении. Сегодня немец провел первую тренировку после тяжелой травмы.

«Я в порядке. Счастлив каждый день приходить на Зебенер Штрассе и тренироваться там. Реабилитация проходит очень хорошо, мы довольны. Последние снимки тоже были хороши. Приятно каждый день делать шаг вперед. Мы все настроены оптимистично». Упражнения для вратарей, которые мы делаем в помещении, очень хорошо влияют. Я уже снова могу без проблем ездить на велосипеде, а также выполнять большинство силовых упражнений", — приводит слова Нойера Bild.

Сообщалось, что 37-летний вратарь может вернуться в общую группу «Баварии» в июле.

Мануэль Нойер
Футбол
ФК Бавария
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