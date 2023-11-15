Мари-Луизе Эта стала первой женщиной-тренером в истории бундеслиги

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Немка Мари-Луизе Эта вошла в штаб Марко Гроте, который стал исполняющим обязанности главного тренера «Униона».
Эта стала первым тренером-женщиной на этой должности в истории бундеслиги, сообщает пресс-служба чемпионата Германии.
Ранее берлинцы уволили с поста Урса Фишера.
В этом сезоне «Унион» идет на последнем месте в бундеслиге, набрав 6 очков в 11 матчах. В Лиге чемпионов команда с 1 очком занимает последнее место в группе C. В прошлом сезоне «Унион» занял в чемпионате Германии 4-е место.