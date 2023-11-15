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Германия

Сегодня, 20:56

Мари-Луизе Эта стала первой женщиной-тренером в истории бундеслиги

Руслан Минаев
Мари-Луизе Эта.
Фото Global Look Press
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Немка Мари-Луизе Эта вошла в штаб Марко Гроте, который стал исполняющим обязанности главного тренера «Униона».

Эта стала первым тренером-женщиной на этой должности в истории бундеслиги, сообщает пресс-служба чемпионата Германии.

Ранее берлинцы уволили с поста Урса Фишера.

В этом сезоне «Унион» идет на последнем месте в бундеслиге, набрав 6 очков в 11 матчах. В Лиге чемпионов команда с 1 очком занимает последнее место в группе C. В прошлом сезоне «Унион» занял в чемпионате Германии 4-е место.

ФК Унион Берлин
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