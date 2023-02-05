Марио Гетце провел 250-й матч в бундеслиге

Полузащитник «Айнтрахта» Марио Гетце участвовал в матче против «Герты» (3:0). Таким образом, футболист провел 250 матчей в чемпионате Германии.

В 250 играх бундеслиги Гетце забил 59 голов и сделал 63 голевых паса.

До «Айнтрахта» футболист играл в Германии за мюнхенскую «Баварию» и дортмундскую «Боруссию».

На данный момент «Айнтрахт» занимает пятое место в турнирной таблице бундеслиги.