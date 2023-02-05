Марио Гетце провел 250-й матч в бундеслиге

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Полузащитник «Айнтрахта» Марио Гетце участвовал в матче против «Герты» (3:0). Таким образом, футболист провел 250 матчей в чемпионате Германии.
В 250 играх бундеслиги Гетце забил 59 голов и сделал 63 голевых паса.
До «Айнтрахта» футболист играл в Германии за мюнхенскую «Баварию» и дортмундскую «Боруссию».
На данный момент «Айнтрахт» занимает пятое место в турнирной таблице бундеслиги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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