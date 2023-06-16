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Германия

Сегодня, 10:20

Тер Штеген: «Сейчас я первый номер, и моя цель — оставаться таким»

Виталий Косик
Корреспондент
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Голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген заявил, что планирует воспользоваться отсутствием в национальной команде Мануэля Нойера.

«Сейчас Ману недоступен. Сейчас я первый номер, и моя цель — оставаться таким. Если я продолжу играть на том же уровне, у меня неплохие шансы остаться первым номером. Это моя четкая цель. Хочу помогать моей национальной команде в следующем году. Ману проделал отличную работу за последние несколько лет. Конечно, последние несколько турниров сложились для нас неудачно. Проявлять терпение, будучи вторым номером, не всегда было легко», — приводит слова тер Штегена Suddeutsche Zeitung.

10 декабря голкипер «Баварии» Мануэль Нойер сломал ногу во время отдыха на горных лыжах и выбыл до конца сезона-2022/23.

В сезоне-2022/23 тер Штеген провел 24-й матч на ноль в сезоне ла лиги. Немец стал рекордсменом «Барселоны» по этому показателю.

Мануэль Нойер
Марк-Андре тер Штеген
Футбол
Сборная Германии по футболу
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