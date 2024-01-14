Марко Ройс доволен возвращению Санчо в дортмундскую «Боруссию»

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс рассказал, что думает об игре Джейдоне Санчо, который ранее перешел в команду из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

«Санчо делает разницу, он способен забивать в каждом матче, потому что всегда знает как превратить недостаток в преимущество. Мне нравится играть с ним. Я очень рад, что он снова с нами.

Мы не должны ждать чудес. Он не играл 7-8 месяцев. У него не было возможности войти в ритм, он почти не тренировался с командой», — цитирует Ройса Sky Sport Germany.