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Сегодня, 14:57

Марко Ройс доволен возвращению Санчо в дортмундскую «Боруссию»

Виктория Кравченко
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Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс рассказал, что думает об игре Джейдоне Санчо, который ранее перешел в команду из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

«Санчо делает разницу, он способен забивать в каждом матче, потому что всегда знает как превратить недостаток в преимущество. Мне нравится играть с ним. Я очень рад, что он снова с нами.

Мы не должны ждать чудес. Он не играл 7-8 месяцев. У него не было возможности войти в ритм, он почти не тренировался с командой», — цитирует Ройса Sky Sport Germany.

13 января Санчо сыграл впервые с августа 2023 года. В сентябре «МЮ» объявил об отстранении игрока из-за его конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом

 
Джейдон Санчо
Марко Ройс
ФК Боруссия (Дортмунд)
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