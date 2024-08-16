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Сегодня, 08:29

Марко Ройс: «Будет приятно снова сыграть против Месси»

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Немецкий полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Марко Ройс поделился ожиданиями от выступлений в чемпионате МЛС.

«Будет приятно снова сыграть против Месси. Мне доводилось пересекаться с ним на поле два или три раза в клубе и сборной», — приводит слова Ройса журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

Ройс перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» этим летом в качестве свободного агента, подписав контракт до 31 декабря 2026 года. Ранее немец с 2012 года беспрерывно выступал за дортмундскую «Боруссию».

Марко Ройс
Футбол
ФК Лос-Анджелес Гэлакси
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